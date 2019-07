“Kihnus on olnud probleem, kuhu minna sööma, sest kohti pole just palju,” nentis Mätas. “Metsamaal avasime söögikoha, et Kihnu noored saaksid kodus olla, siin suvel tööd teha. Selline kohvik on neile eneseteostuse ja Kihnu kultuuri tutvustamise võimalus, nad reklaamivad ennast kihnu keeles ja võib-olla jõuame Kihnu toidu restoraninigi.”