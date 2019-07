Pärnu haigla nimetati beebisõbralikuks

Beebisõbralikke haiglaid tõstetakse esile 1991. aastast maailma terviseorganisatsiooni WHO ja ÜRO lastefondi UNICEF algatusel, kaitsmaks, edendamaks ja toetamaks rinnaga toitmist.

“Beebisõbralik haigla ja toetav personal on väga suureks abiks nii vanematele kui vastsündinule kiirel kohanemisel ja varase imetamise alustamisel,” märkis Kiik. “Rinnaga toitmist hinnatakse rahvusvaheliselt üheks parematest lapse tervise edendamise viisiks, millega pannakse alus tugevale tervisele kogu eluks.”

Sotsiaalministri sõnade kohaselt sõltub imetamise hea algus ja jätkamine paljuski just sünnitusmajade töökorraldusest.

Beebisõbralikus haiglas tagatakse vastsündinuile ja emadele tervist ja heaolu toetav keskkond, mis soodustab rinnaga toitmist piiranguteta, muu hulgas toetab sünni järel beebi kontakti emaga, varast imetamise alustamist, et imik saaks aegsasti kaitsekehi ja ema kiiremini taastuks, ning lapse toitmist siis, kui ta on näljane ja seda soovib.

Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee juhi, pikki aastaid emade ja beebide heaolu eest seisnud lastearsti Adik Levini jutu järgi aitab tunnustus tõsta esile Eesti sünnitusmaju, mis oma töökorralduses on lähtunud vastsündinute heaolust. “Näiteks varem oli tava eraldada sünnitusmajades lapsed emadest lastetubadesse ja anda neile seal imeda tühja lutti või lutipudelist piimasegu – need rutiinid olid kahjulikud nii emadele kui ka vastsündinutele ning tõid kaasa takistusi ja riske rinnaga toitmisel ning ema-beebi sideme kujunemisel,” ütles doktor Levin. “Nüüd saame tunnustada haiglaid, mis lähtuvad vastsündinud ilmakodanike huvidest ja õigustest ning on teadlikult ja läbimõeldult beebisõbraliku haigla põhimõtteid iga päev rakendanud.”