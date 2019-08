Hindamiseks valiti supluskohad, kus on päästeameti infostend ja mida kohalikud kõige sagedamini kasutavad. Jälgiti seda, kas ohutustendid on kasutuskõlblikud, kui järsku vesi sügavaks läheb ja millised ohud varitsevad: kas on kive, kas vesi läheb järsku sügavaks. Samuti oli hindajatele oluline, kas supluskohas on riietuskabiin ja lõkkease ning koha puhtus. Näiteks maas vedelevad klaasikillud tõid selgelt miinuspunkte.