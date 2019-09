“Elame suurel ajastul – kommunistliku ühiskonna ehitamise esimesel aastal. Oleme murdumatult veendunud selles, et siin majas töötavad pedagoogid annavad oma parima selleks, et kindlustada siin õppijaile täiuslikud teadmised. Oleme veendunud ka selles, et siin majas õppijaist saavad kommunismiajastu töelised Inimesed,” seisab riigikorrakõlbeliste inimeste kasvulavaks kerkiva hoone manifestis, mille tekst on muutmata. Lausest “Meie lipukirjaks on Kommunismiehitajate programm” saame teada, millel põhinesid toonase haridustempli aated.