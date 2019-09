Elastaan materjalina töötati ligemale poolsada aastat tagasi välja kosmonautide skafandrite tarvis, et tagatud oleks ühtlane vereringe kaaluta olekus. Sindis Pärnu maantee ääres on niiti toodetud ja arendustööd tehtud viimased 25 aastat. Pea kogu selle aja on tootmist juhtinud Urmas Mägi, kel oktoobris täitub ses ametis samuti veerandsada aastat.