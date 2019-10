Ministeerium: Täiskasvanute kooli liitmine ei tähenda paindlikkuse kadu

Mõte liita Pärnu täiskasvanute gümnaasium (PTG) kas Koidula gümnaasiumi või kutsekooliga kütab kohalikus elus kirgi. Kooli kunagised ja praegused õpilased algatasid õppeasutuse senise konseptsiooni ja asukoha püsima jäämise nimel allkirjade kogumise, lootuses riiki oma otsustes survestada. Põhiline kartus on see, et kaovad senised paindlikud õppimisvõimalused. Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal toonitab aga, et ümberkorralduste eesmärk ei ole süsteemi lõhkuda.