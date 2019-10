Mitu lugejat tahab turule lehekioskit

AS R-kiosk Estonia regioonijuht Kai Kallaste vastas, et R-kiosk läheb üle väikepoodide kontseptsioonile, kus kliendile pakutakse üha laiemat toidu- ja joogivalikut. “Oleme toonud lettidele värsked salatid, supid, pastad, võileivad, tervislikud snäkid. Uuenenud R-kioskist saab mugavalt kätte nii hommiku-, lõuna- kui õhtueine. Sellest lähtuvalt oleme oma asukohavalikutes muudatusi teinud, keskendudes enam kohtadele, kus on palju inimesi, kellel soov kiiresti kaasa osta kohvijook või suupiste,” rääkis Kallaste.