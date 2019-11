Rehvivahetuse möll on möödas

Tellijale

Siim Saar Rehvid Pluss OÜ Pärnu esindusest ütles, et põhiosa autojuhte tuli rehve vahetama novembri esimese kolme nädala jooksul. “Põhimõtteliselt 18. novembril sai suurem tung mööda,” sõnas Saar. “Suhteliselt rahulik on olnud ilmselt seepärast, et sel aastal jäi rehvivahetuseks nii palju aega,” selgitas Saar ja lisas, et kui tavaliselt on rehvivahetus lubatud 15. oktoobrist, siis tänavu lubas politsei seda 6. oktoobrist, kuna juba siis esines miinuskraade.