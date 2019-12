KIK toetas Pärnu rohegaasibusse

“Astusime sammu lähemale, et saavutada taastuvenergia eesmärk transpordisektoris, taastuva kütuse osa transpordis peab 2020. aasta lõpuks olema kümme protsenti,“ selgitas toetuse tagamaid KIKi juhataja Andrus Treier. “Tartu ja Pärnu projektidega väheneb CO2 emissioon umbes 11 000 tonni CO2 ekvivalendi võrra aastas. See vastab umbes 3100 keskmise läbisõiduga sõiduauto aastasele CO2 heitele.“

Biometaani ühistranspordis kasutuselevõtu toetuse taotlusvoor on jätkuvalt avatud ja kõigil kohalikel ühistranspordikeskustel on võimalik saada toetust, et hüvitada biokütuse hinnavahe. Toetuse töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.