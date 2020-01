Riigihalduse minister: Võiks mõelda maakonnasuuruste omavalitsuste peale

“Rahandusministeeriumi eelmise aasta analüüsist nähtub selgesti, et 2017. aasta haldusreformi käigus ühinenud omavalitsused on valdavalt senisest tunduvalt tugevamad ja tõhusamad, kui nad olid väiksemate linnade ja valdadena,” ütles Aab. “Soovime ka edaspidi innustada omavalitsusi läbi mõtlema, kas neil oleks naabervalla või -linnaga ühinedes võimalik pakkuda oma piirkonna elanikele paremaid teenuseid ja mugavamat elukeskkonda. Küll aga näeme kriteeriumina, et ühinemise järel peaksid siis moodustuma maakonnasuurused omavalitsused.”