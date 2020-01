Martin Helme Jüri Jaansonile: Pensionireform ei too enesetappude lainet

Tellijale

Rahandusminister möönis, et investeerimise paindlikumaks muutmine andis efekti liiga hilja ja see jäi väikseks. Ta rõhutas, et teine sammas jääb alles ja keegi ei vii sealt midagi minema, kui just inimene ise nii ei otsusta. Investeeringute pakkujatele tähendab uus olukord seda, et kaas­nema peab praegusest suurem tootlikkus.