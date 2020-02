Pildid: selgus Lihula peatänava arhitektuurikonkursi võitja

Lihula on 19. sajandist pärineva südamikuga kompaktne väikelinn, mille kesklinn kuulub muinsuskaitse alla.

Võidukavandi “Hõbelauk” puhul on žürii arvates kõige paremini tajutud Lihula südame ajalooliste rajatiste, nagu näiteks kõrtsi, mõisa ja kirikute visuaalne ja sümboolne tähendus. Neid on oskuslikult esile tõstetud ning pakutud usutav ja täideviidav stsenaarium, muutmaks väikelinna avalik ruum köitvamaks.

“Kiiduväärt on tundlik ja poeetiline lähenemine, ettepanekud on suuresti elluviidavad, vajalikud ja ökonoomsed. Nauditav on professionaalne vormistus ja visuaalne keel,” kommenteeris žürii liige, Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets.