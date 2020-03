Kaup ei ole poest otsas, töökäsi jääb puudu. Selver kutsub palgata puhkusele jäänud inimesi tööle  

“Ei pea minema täna poodi, seisma järjekorras. Kaubanduskettidest on öeldud, et eile ei jõutud kaupa välja panna ja tänaseks taastatakse olukord nii ruttu kui võimalik,” ütles peaminister Jüri Ratas tänahommikusel pressikonverentsil.

Selver andis teada, et seoses riigis kujunenud eriolukorraga pakub tööd kriisis enim räsitud valdkondade töötajatele, kes on jäänud palgata puhkusele. Kaup ei ole otsas, töökäsi jääb vajaka ja riiuleid ei jõua nii kiiresti täita, kui need tühjaks ostetakse.

„Nõudlus kriisivaru järele on jaekaubanduse ettevõtetes olulisel määral kasvanud ning tulenevalt sellest on kauplustel ja Selveri e-poel tarvis juurde töökäsi. Oleme otsustanud ulatada abikäe neile, keda ootab palgata puhkus või halvimal juhul koondamine, et kutsuda Selverisse sel kiirel perioodil tööle,“ sõnas AS Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.