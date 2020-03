Pärnussegi tuleb koroonaviiruse testimise punkt

Haigestumisel tuleb helistada oma perearstile, kes hindab koroonaviiruse testimise vajadust vastavalt terviseameti protokollile. Kui arst peab prooviandmist tarvilikuks, vormistab ta digitaalse saatekirja. Saatekirja saanud patsiendile helistab seejärel testimiskeskus ja lepib temaga kokku täpse proovivõtu aja ja koha. Inimene sõidab kohale, esitab isikut tõendava dokumendi ja autost väljumata võetakse temalt ninaneeluproov.

Testimispunkti asukohta välja ei hõigata. Seda selleks, et vältida inimeste kogunemist punkti ümber. Pärnus peaks end drive-in-paigas testida saama nädalavahetusest. Täpset päeva ei osanud testimispunktide korraldusjuht Tõnis Allik veel öelda.

Kuidas pääseb testima? •Kui haigestute, helistage oma perearstile, kes hindab testimise vajalikkust ja annab tervisenõu. •Kui perearst otsustab, et testida on vaja, edastab ta elektroonse tellimuse laborisse. Sealt helistatakse teile, et leppida kokku testimise aeg ja koht. Oodake kõnet! •Sõitke autoga kokkulepitud kohta õigeks ajaks ja võtke kaasa dokument. Ninaneeluproovi saab anda vaid elektroonse saatekirjaga inimene kokkulepitud ajal ja isikut tõendava dokumendi alusel. Testitakse üksnes perearsti poolt laborisse edastatud saatekirjaga inimest. •Niisama ei ole otstarbekas tulla kohale, testitakse eelregistreeritud inimesi. •Testima tulles ei ole mõttekas võtta sama auto peale pereliikmeid. •Oodake vastust, teile helistatakse! Vastuse saab kuni kahe tööpäeva jooksul. Vastused jõuavad ka digilugu.ee keskkonda. •Kui teie proov osutub positiivseks, püsige kodus, järgige perearsti antud soovitusi. Tervise halvenemisel võtke ühendust oma perearstiga või kutsuge kiirabi, helistades 112. Allikas: Synlab

"Eestis on testide arv pidevalt kasvanud ja oleme selles paljudest riikidest ees. Tulenevalt WHO soovitustest ja avalikust ootusest laiendab riik koostöös erasektoriga koroonaviiruse testide tegemise võimalusi,” selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Laialdasem proovide võtmine ei tähenda aga laustestimist. “Testimisel on jätkuvalt esmatähtis meditsiiniline näidustus, see tähendab, et vaid põhjendatud kaalutlustel on perearstidel edaspidi võimalik koostada saatekiri, mille alusel saab arst määrata inimesele COVID-19 testi. Jätkuvalt on kõige olulisem riskirühmade (eakad ja kroonilised haiged), tervishoiutöötajate, sotsiaaltöötajate ja teiste COVID-19 leviku tõkestamisega seotud inimeste testimine,” täpsustas Kiik.

Synlab Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp tõi esile, et peale drive-in-kohtade korraldavad nad proovide võttu kodus patsientidelt, kellel on selleks näidustus. Kiirabi edaspidi proove võtma ei hakka, vaid sõidab välja üksnes siis, kui on vaja osutada vältimatut abi.

"Kõigile, kes nüüd hakkavad perearstidele helistama, panen südamele, et usaldage oma arsti otsust,” soovitas Eesti perearstide seltsi liige doktor Argo Lätt. “Sõltumata laiendatud testimisega alustamisest on ennekõike tähtis tajuda, et viiruse levikut tõkestab kõige paremini iga inimese vastutustundlik käitumine. Seega, võtke kodus püsimist tõsiselt, peske ja desinfitseerige käsi. Lihtsa viirusinfektsiooni sümptomeid võib ravida kodus. Test ega selle tulemus ei muuda haiguse kulgu. Küsimuste korral konsulteerige oma perearstiga.“

Samal põhimõttel toimivad proovivõtupunktid luuakse peale Pärnu Tallinna, Tartusse, Kuressaarde, Viljandisse, Narva, Paidesse ja Kohtla-Järvele.