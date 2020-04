Pensioni väljavõtmise pärast ei tohiks koguneda

Tellijale

“Kui pidada silmas pensionipäeva, soovitame võimaluse korral minna raha välja võtma mõni päev hiljem, et korraga ei satuks kokku liiga palju inimesi,” rääkis politsei Lääne prefektuuri eriolukorra operatiivstaabi juht Maksim Korzin. Korzini sõnutsi on seoses eriolukorraga praegu politsei lisajõududega väljas ja valvab piirangutest kinnipidamise järele. “Täna­vatel politseipatrullid kindlasti jälgivad, et avalikes kohtades suur hulk inimesi ei koguneks, ja vajaduse korral selgitavad neile piiranguid.”