Pärnu Maxima 143 töötaja testimisel tuvastati kolm nakatunut

"Sain veel viimaste seas välja, politsei pani terve maja kinni," kommenteeris ühismeedia grupis "Märgatud24 Pärnus" üks kaupluse viimastest külastajatest kella 15.30 paiku. Samas kirjutas ilmselt Võru Maxima töötaja, et neil käis kaupluses täna koroonakontroll. "Kõik töötajad pidid andma proovi. Ka need, kellel vaba päev oli, pidid kohale tulema," seisis kommentaaris.

Maxima Eesti OÜ meediajuhi Regina Salmu teatel pakub Maxima oma töötajatele haigustunnuste korral võimalust kohe end uue koroonaviiruse suhtes testida. Pärast esimese positiivse tulemuse selgumist saadeti turvalisuse kaalutlustel kõik Pärnu Maxima kaupluse töötajad proovi andma, pood desinfitseeriti ja avati seejärel uue vahetusega. Tänaseks on kõik tulemused käes ja selgus, et 143 testitust osutus kolm koroonaviirusega nakatunuks.

Maxima Eesti OÜ tegevjuhi Edvinas Volkase sõnade kohaselt on ettevõttele tähtis olla keerulises olukorras avatud ja teavitada avalikkust kõigist nakatumisjuhtudest, aga ka meetmetest, mida kauplusekett ette võtab, et kliendid ja töötajad ennast Maxima poodides turvaliselt tunneksid.

"Loomulikult on see teema keeruline ja emotsionaalselt raske, kuid ma näen, et ühe suurema jaekaubandusketina on meie korporatiivne sotsiaalne kohustus kriisiolukorras olulist infot jagada avatult nii oma töötajatele kui meedia vahendusel avalikkusele," selgitas Volkas.