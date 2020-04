Maxima tegevjuht: Pärnu kauplus jääb suletuks 48 tunniks

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline, et kliendid ja töötajad võiksid ennast Maxima poodides tunda turvaliselt.

"Jõudsime ühisele arusaamisele, et kõige turvalisem nii klientidele kui ka töötajatele on kaupluse sulgemine 48 tunniks, mistõttu avame Pärnu Maxima XXX kaupluse esmaspäeval, 6. aprillil kell 13," lisas Volkas.

Jõudsime ühisele arusaamisele, et kõige turvalisem nii klientidele kui ka töötajatele on kaupluse sulgemine 48 tunniks, mistõttu avame Pärnu Maxima XXX kaupluse esmaspäeval, 6. aprillil kell 13.

"Oleme kindlad, et ellu viidud meetmed tõstavad veelgi turvalisust ja ohutust kaupluses, kuid suur palve ka klientidele – palume haigusnähtudega poodi ostlema mitte tulla, sest vaid üheskoos on võimalik vähendada nakatumisohtu nii töötajatel kui ka klientidel toidupoodides, mis on meile kõikidele eluks vajalik, et raske aeg üle elada," edastas omapoolse palve Edvinas Volkas.