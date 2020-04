Osa Saaremaa koroonahaigeid võidakse tuua Pärnusse

Pärnu haigla juht Urmas Sule on varem Pärnu Postimehele öelnud, et siinne haigla on valmis vastu võtma 57 viirusesse nakatunut. Sule sõnutsi saab vajadusel voodikohti juurde tekitada.

„Anname Kuressaare haigla perele pingelisel ajal pisut leevendust, samuti on nii võimalik haigla põhjalikult puhastada. Seda on vaja, et taastada valmidus tavapäraseks plaaniliseks ja erakorraliseks raviks, mille järele on saarel jätkuvalt vajadus,“ ütles doktor Talving.