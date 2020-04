Köetav jalgpalliväljak läheb maksma 1,3 miljonit

Altsoojendusega väljak võimaldab mängida kuni kümne külmakraadiga, ilma et platsile tekiks jääkiht. Näiteks Pärnu Mai staadioni suur probleem on, et seal puudub altküte. Kui temperatuur jääb nulli või ühe miinuskraadi ligi, tekib sinna jää, mis muudab muru libedaks. Madalama miinus­eni pole otstarbekas seda küttesüsteemi välja ehitada, kuna see teeks ehituse märgatavalt ­kallimaks ja kangema külmaga ei soovita nii palju mängida.