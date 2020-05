Parim kaitsemask valmib mikrokiust tolmulapist

Uue koroonaviiruse levikuga on paljud asunud tegema ja kandma isetehtud maske. Et teada saada, millisest materjalist tehtud maskist on enam kasu, tegid teadlased katseid 11 materjaliga. Mõõdeti maskide kahte kõige tähtsamat omadust: õhu läbilaskvust, mis näitab, kui hea on läbi maski hingata, ja osakeste kinnipidamise tõhusust.

“Katsete tulemusena saame öelda, et kõige parem materjal isetehtud maski valmistamiseks on mikrokiust tolmulapp. Kindlasti ei soovita maski teha teksariidest, töörõiva- ega dressikangast. Ka läbi paksema T-särgi trikotaaži on raske hingata,” rääkis TalTechi polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labori vanemlektor Tiia Plamus.

Samuti ei sobi maskiks näiteks puuvillane voodipesuriie, mille väikeste osakeste filtreerimise võime jäi alla kümme protsendi.

Meditsiinilise maski standardi järgi peab õhu läbilaskvus olema alla 40 Pascali ruutsentimetri kohta. Seega, mida suurem number, seda halvem hingata. Kui tulemus on 40 Pa/cm² ligidal või üle selle, ei sobi materjal maskiks, sest läbi selle ei anna mugavalt hingata ja hingamisel ei hakka õhk liikuma läbi suure takistsuega materjali, vaid maski vahelt. Osakeste läbilaskvuse puhul katsetati vahemikku 10–450 nanomeetrit. Sellesse jäävad need osakesed, mida on kõige keerulisem kinni püüda, muu hulgas viiruse omad.

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa lisas, et kui vaadata katse tulemusi, siis maskide puudusel võib isegi kahekordne kaelussall ehk buff vähendada riski, et nakkuskandja annab viiruse edasi. Kindlasti tuleb silmas pidada, et isetehtud mask ei ole samaväärne meditsiinilise maski või respiraatoriga. Samuti ei piisa viiruse leviku tõkestamiseks ainult maskist, peale selle tuleb alati täita üldisi hügieenireegleid ja järgida muid ennetusmeetmeid.