Üleilmsel rändlindude päeval kutsutakse sulelisi vaatlema

Kevadisel rändlindude päeval on ornitoloogiaühing tavapäraselt korraldanud üle-eestilise tornide linnuvaatluse, ent eriolukorra tõttu jääb sel aastal ettevõtmine ära. Selle asemel kutsub ühing inimesi linde vaatlema koduõues või mujal looduses eriolukorra liikumispiiranguid järgides.

Pärnumaa linnuhuvilisel tuleb üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimaluse korral sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on kindel, mis liiki sulelist ta nägi.