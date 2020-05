Maaettevõtluse king pigistab mitme koha pealt

Milline oli Pärnumaal nähtu-kuuldu järel suurim elamus pärast Vändra osaühingu, Tori ja Kurgja külastamist?

Parim kogemus olid inimesed, kes soovivad ja tahavad arendada nii maaeluministeeriumi haldusala asutusi kui eraettevõtlust. Nende silmis on sära ja see annab edaspidiseks kindlust. Meie suurim vara ongi ju inimesed, kes on püsinud terved ja teotahtelised.

Millised teemad tulid jutuks enne Raplamaal kahte maaettevõtet külastades?

Käisime Luhtre turismitalus, mille olukord on iseloomulik maa­turismi sektorile. Lähikuude broneeringud on tühistatud mitmekümne tuhande euro väärtuses ja seda lünka pole võimalik hili­sema suurema intensiivsusega katta. Saab taotleda ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) käibe suure languse põhjendusel toetust ja maaelu edendamise sihtasutuselt (MES) soodsat laenu, et suurendada näiteks energiatõhusust. Loodan, et Eesti inimesed leiavad sagedamini üles meie maaturismiettevõtted ja viivad sinna raha, mis on jäänud välismaal puhates kasutamata.