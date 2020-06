Piltuudis: esimest korda pärast vahistamist kohtus kaitsja Lihula tulistajaga

See oli meeste esimene kohtumine pärast esmaspäevast vahistamisotsust. Roosmaa ütles intervjuus Postimehele, et üks peapõhjusi, miks ta Tarrastet täna külastab, on tema soov ja kavatsus teha avalik pöördumine, sest arusaadavalt valitseb juhtunu vastu suur avalik huvi. “Kas sellest saab asja, milles see täpselt seisneb … seda on praegu võimatu öelda,” lausus kaitsja.