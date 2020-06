Majutuskohad saavad turvalise ettevõtte kleebised

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi pärineb ohutust kinnitava märgise idee kohalikelt ettevõtjatelt.

“Tõuke luua selline märgis said ettevõtjad reisikorraldajatelt, kes on soovinud majutusettevõtetelt kinnitust, et turistidel on selles kohas turvaline ja asutus on teinud terviseameti soovituste järgmisel kõik endast oleneva,” selgitas Kosenkranius.

Estonia SPA Hotelsi juhataja Andrus Aljase hinnangul annab turvalisust tähistav märk külastajatele selge sõnumi, et selles peatumiskohas nende tervisele ohtu ei ole.

Pärnu majutusettevõtted saavad linnalt turvalisust kinnitava eesti- ja ingliskeelse märgise. FOTO: Pärnu linnavalitsus

“Nüüd, kui piirid avanevad ja turistide huvi Pärnu vastu kasvab, on eriti oluline kõigile puhkama tulijatele tõestada, et siinsed majutusettevõtted on võtnud oma südameasjaks kõigi terviseameti juhiste täitmise,” märkis Aljas.

“Sellega seoses saigi Pärnu linnavalitsusele vastav ettepanek tehtud. Loodetavasti saab see kinnitus väikeseks konkurentsieeliseks, mis kallutab kliente tegema otsust just Pärnus puhkamise kasuks.”

Ka Villa Wesseti hotellijuhi Triin Kuusiku sõnutsi vajavad külalised segasevõitu ajal lisakinnitust, et teenusepakkuja on klientide turvalisuse tagamiseks kõik teinud. “Märgis on väga armas ja leidlik mõte, kuidas seda infot edastada,” leidis Kuusik.

Märgise väljaandmine põhineb vastastikusel usaldusel.

“Ettevõtja kinnitab linnale, et on teinud kõik vajaliku, kaitsmaks külalisi nakkusohu eest, ja et nende pool peatudes on tervis hoitud. Pärnu linn väljastab siis ettevõttele füüsilised ja virtuaalsed märgised, mida saab kasutada asutuse ruumides, infomaterjalil ja kodulehel,” selgitas meer.

Praeguseks on 20 eri suurusega majutusettevõtjat linnavalitsusele teada andnud, et täidavad külastajate heaolu ja hea tervise tagamiseks kõiki terviseameti käitumisjuhiseid COVID-19 suhtes.