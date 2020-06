Pärnust saab homme suvepealinn 25. korda

Erilise kevadsuve tõttu toimub suvepealinna tiitli väljakuulutamine saluudi ja pillerkaarita, kuid see ei kahanda sündmuse väärtust: Pärnust saab valitsev suvepealinn igal juhul ja kauaoodatud suvi avatakse ametlikult.

Traditsiooniliselt on piduliku ürituse tunnistajad Eesti teiste teemapealinnade Türi, Otepää ja Narva ning pealinn Tallinna esindajad.

Pärnu meeri sõnutsi on veerandsada aastat Eesti suvepealinnana linnale suur au ja alanud juubelisuvel hoiab Pärnu suvepealinna lippu kõrgel.

“Kutsun kõiki sel suvel Pärnusse, meil on rõõm pärast keerulist koroonakevadet külalisi võõrustada. Ma soovin kõigile, aga eriti kallitele kaaslinlastele ilusat sooja suve ja rõõmsaid hetki meie igapäeva. Oleme ära teeninud puhkuse ja võimaluse suve nautida,” ütles meer.

Linnapildis tehakse suve esimesel päeval märkimisväärne uuendus: Pärnu kesklinnast randa viiv Supeluse tänav muutub autovabaks. Supeluse tänava algusest Tammsaare puiesteeni on tee autodele suletud 9. augustini. Vaid Karusselli tänava ja mõne teise uulitsa ristmikult tohib auoga üle sõita. Supeluses võivad endiselt sõita prügi- ja kaubaautod, samuti pääsevad kohalikud elanikud autoga koju.

Miks just Supeluse ja miks just nüüd?

Supeluse oli 19. sajandil üks Pärnu esimesi linnast randa viivaid tänavaid ning randa ja kesklinna ühendavaks tuiksooneks on see jäänudki. Uulitsal saalib palavatel päevadel plaaži vahet katkematu inimvoor, toimetab mitu söögikohta ja majutusasutust, on palju nostalgiat ja melu ning ridamisi kauneid suvitusvillasid.