Galerii: riigikogulane avas näituse kodulinnas nutitelefoniga klõpsitud piltidest

Paljud näitusele jõudnud tööd on valminud töökoha ja kodu vahet liikudes. “Mõte teha fotosid kaunitest Sindi paikadest sai alguse sellest, et sotsiaalmeedia kihas infost, kui mahajäetud ja lagunenud on kodulinn. Minu soov oli ja on näidata Sindi linna väärikat ajalugu ja ilu eri hetkedel ja aastaaegadel,” seletas Šorin, kelle jutu järgi rääkis Sindist ära kolinud tuttav talle, et piltide järgi on Sindi nii kaunis, et koli või tagasi. “Olen kuulnud, et nüüd ta kolibki tagasi.”