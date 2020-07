Pärnu ootab kesklinna kujunduse kohta elanike mõtteid

Praegu kulgeb suur osa kesklinna läbivast liiklusest Kesklinna silla kaudu ja Pikk tänav on tähtis liikluskoridor. Pärast Raba–Laia tänava silla valmimist on linnavalitsuse teatel autojuhtidel võimalik sõita muude tänavate kaudu ja Kesklinna silla juures asuv Vaasa park, teatriesine Keskväljak ja Pikk tänav muutuvad senisest tunduvalt jalakäijasõbralikumaks.

Linnavalitsuse teatel võiks ideede esitamisel mõelda, kuhu ja millist avalikku ruumi tuleks luua, et see oleks atraktiivne, lihtsasti juurdepääsetav ja kõigile kasutatav; milliseid teenuseid ja kuhu oleks vaja juurde luua; kuhu ja milliste liikumisteede ja parkimisalade järele oleks tarvidus; kus ja kuidas tuleks jalakäijate ja kergliiklejate turvalisust tõsta; milliste piirkondade haljastust muuta ja kuhu rohelust juurde tuua.

Ideid on võimalik esitada kaardirakenduse kaudu, mille leiab Pärnu linna kodulehelt. Kes seda kasutada ei soovi, võib oma mõtted kirja panna ja saata need Pärnu linnavalitsusele e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee või kirjaga Suur-Sepa 16.

„Meile on väga oluline teada saada, mida rahvas kõige rohkem soovib. Kui samalaadne idee on juba varem kaardile kantud, võib samasuguse sisuga ettepaneku veel kord lisada, sest nii saame aru, et tegemist on laiemat avalikkust puudutava teemaga,” kinnitas linnaarhitekt Henri Eessalu.