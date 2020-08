Eesti Post muudab Tallinna ja Pärnu sihtnumbrite süsteemi

Postifirma põhjendas vajadust muuta osaliselt sihtnumbreid sellega, et kui saadetised jaotuvad postiasutuste vahel sihtnumbrite alusel, võivad kirjad ja pakid jõuda klientidele kaugele jäävatesse postkontorisse.

Oktoobris jõustuv muudatus tagab, et sihtnumbrid viiakse postkontorite paiknemisega kooskõlla ja edaspidi saavad kliendid kõik postitoimetused teha endale lähimas kontoris.

Ettevõte lubab inimesi aegsasti muudatusest teavitada. Kui kirjal on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, ei ole võimalik tagada selle õigeaegset jõudmist saajani. Kui pakil on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, väljastatakse see kunagisest elukohajärgsest postkontorist, mis ei pruugi olla kliendile lähim.