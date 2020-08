Põhja-Pärnumaal katsetatakse metsatee ehitamisel põlevkivituha sobivust

RMK teatel leiavad metsateed rakendust küll harva, kuid need peavad sellegipoolest olema hea koormustaluvusega ja kvaliteetsed. Seetõttu otsitakse metsateede kvaliteedi tõstmiseks ja nende keskkonnajalajälje vähendamiseks pidevalt uusi variante.

“Juba aastakümneid kasutame metsateid ehitades suures mahus põlevkivi kaevandamisel ülejäävat paekivimaterjali ja sellest toodetud killustikku. Samuti kasutame teede eluea pikendamiseks ja kattematerjali kokkuhoiuks geosünteetilisi materjale,” ütles RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann. “Nüüd on aeg küps, et kasutada kruusa säästmiseks põlevkivitööstuses rohkelt ülejäävat põlevkivituhka.”

Reimanni sõnade kohaselt RMK ehitab või renoveerib aastas üle 300 kilomeetri uusi metsateid, milleks kulub 600 000 – 700 000 kantmeetrit kruusa. Seega, kui RMK-l õnnestub kokku hoida kas või kümme protsenti kattematerjali, vähendaks see transpordi süsinikujalajälge ümmarguselt 100 tonni võrra aastas.

“Katselõigu ehitus ise on praeguseks tehtud ja nüüd jääb tee ootele, sest tuhk vajab kivistumiseks aega. Oktoobris või novembris teeb RMK katselõigu teeninduspiirkonnas raie ja kasutab katselõiku metsaväljaveoks, et teada saada, kas teekatte kvaliteet ja materjali veomahud on ootuspärased,” selgitas Reimann.