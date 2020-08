Koroonakriis nihutas restoranide nädala hilissügisesse

Juba kevadel oli teada, et kõik osalevad restoranid pakuvad teemanädalal kolmekäigulist menüüd. “Kui varem kehtis reegel, et restoranide nädala menüü road peavad olema tuletatud à la carte’i menüüst, siis sel aastal leppisime kokku, et restoranid koostavad erimenüü,” seletas Raja ja lisas, et ainult restoranide nädala ajal kehtiv menüü annab peakokkadele võimaluse oma loomingulisust näidata ja kasutada erilisemat toorainet, mida jätkubki vaid nädalaks.