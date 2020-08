Pärnumaa keskmine palk langes aastatagusega võrreldes

Kui teise kvartali Pärnumaa keskmist brutopalka veel eelmise aasta neljanda kvartali tulemusega võrrelda (1232 eurot), on vahe 105 eurot tänavuse palga kahjuks.

Võrreldes Eesti keskmise palgaga (1433 eurot) on Pärnumaal alati vähem teenitud ja tänavu teises kvartalis oli see vahe 306 eurot.

Kõrgeimad palgad on teise kvartali andmete järgi Eestis info ja side tegevusalal ning finants- ja kindlustustegevuses. Ülejäänutes jääb keskmine töötasu alla 2000 euro. Ehituses, mida peetakse kõrge töötasuga tegevusalaks, näitavad ametlikud andmed vaid 1300 euro kanti jäävat töötasu ning sellega ei pääse see valdkond esikümnesse. Pärnumaale olulises majutus- ja toitlustussektoris on palgad statistikaameti andmebaasis kõige viimasel kohal, seda 818eurose keskmisega.