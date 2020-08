Arendaja suur plaan: Pärnu kesklinna osaks kujunevale Raba tänavale võimas maamärk

Tartumaa perefirma uskus ­juba mitu aastat tagasi, et Raba tänava ja Ehitajate tee ristmikust, mis praegu asub linnasüdamest üle kolme kilomeetri ja Google Mapsi järgi ligemale kuueminutise autosõidu kaugusel, saab tulevikus sama hästi kui kesklinn. Nüüd, kus linnavõim astub ­Raba–Laia tänava autosilla ehitamiseks aina jõulisemaid samme ning ­silla asukoht ja sillakoridor on ­detailplaneeringugagi otsustatud, on märkimisväärne areng ettevõtjatele veel ilmsem.