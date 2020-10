Pärnu valiti maailma kestlike reisisihtkohtade esisajasse

Pärnu pakkus kaitsealuse rannaniidu külastajatele avamise lugu. Natura 2000 ala pani ranged piirid Pärnu suurima atraktsiooni, ranna-ala laienemisele. Piirangud pöörati aga plussiks, leiti lahendus, kuidas külastajatele kaitseala tutvustada, panna neid seda väärtustama ja pakkuda vaheldust rannaliival peesitamisele. Nüüd on kaitsealal looduse õpperada ja vaatetornid ning rannaniite hooldavad linnalehmad.

Lepiku sõnutsi on Eestile tähtis jõuda maailma turismi kaardile rohelise sihtkohana.

“Uuringud näitavad, et massiturism on üha negatiivsema maiguga nii sihtkohtadele kui külastajatele: massiturismi mainega ei soovi ükski paik olla ja sinna ei soovita reisida – iseäranis pärast kriisi, kus reisimine on paljude reisihuviliste väärtushinnangutes ümber mõtestatud,” selgitas Lepik.