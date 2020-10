Linn toetab Eliisabeti kiriku remonti reservfondist

Linn on tänavu juba toetanud Eliisabeti kiriku remonti 30 000 euroga, nüüd küsis kogudus linnavalitsuselt veel 20 000, et soetada ja paigaldada roostevabad tõmbid.

Pärnu Postimees kirjutas hiljuti Eliisabeti kiriku suvel alanud fassaadiremondist, mille käigus ilmnes, et kirikutorni lõunapoolse müüri tugevdamiseks 100 aasta eest pandud rauast tõmbid on läbi roostetanud ja müürid toetusteta.

Samuti on lubanud riik eraldada muinsuskaitseameti kaudu 20 000 eurot, et vahetada pehkinud prussid tornimüüris uute vastu. Muinsuskaitseamet on Eliisabeti kiriku remonti sel aastal toetanud 70 848 euroga.

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe on Eliisabeti kiriku kohta mõni nädal tagasi väitnud, et mälestise olukord on palju hullem, kui töödega alustades arvati. “See on kriitiline ja tegutseda tuleb kohe,” ütles Hansumäe.