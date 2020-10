Tirespot OÜ juhatuse liige Tarmo Tammiksaare rääkis, et rehve valides peaks silmas pidama seda, kas need sobivad meie oludesse või on tegu Kesk-Euroopa talverehviga. “Kesk-Euroopas, kus talved on peamiselt märjad, on rehvi ülesanne juhtida ära rehvi kontaktpinna ja teekatte vahele sattuvat vett. Karmides talveoludes nagu meil on vajalik tagada pidamine lumel, jääl ja lörtsiski,” selgitas ta erinevust.