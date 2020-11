Kui vool katkeb, on Pärnumaal tagatud ühe tankla tõrgeteta töö

Elutähtsa teenuse vajadus võib tekkida nii tormidest tulenevate ulatuslike elektrikatkestuste kui õnnetuste ja kriiside korral. Teenuse osutajaks on määratud Eestis kütusemüüjad, kel on kümme või enam tanklat ja kelle jaamad asuvad vähemalt kolmes maakonnas. Eestis on selliseid kütusemüüjaid kaheksa, neist ühel on selliseid jaamad juba olemas.