Linnapea valimisliit esitab volikogule abilinnapea kandidaadi

Ta on elanud ja õppinud New Yorgis ja Taanis. 2016. aastal suvepealinna tagasi kolinuna avas ta Baltimaades ainulaadse pakendivaba toidupoe Paljas Pala ja pani järgmisel aastal koos mõttekaaslastega aluse menukale suvepealinna esimesele koostöötamiskeskusele Forwardspace.

Smeljanski on seotud Saaremaal Jursi külas tegutseva pereettevõttega, mis juba üle 20 aasta on tegelnud turismiga. Viimasel ajal võõrustatakse vanas turismitalus diginomaade ja iduettevõtteid üle maailma: looduskaunist kaugtöökohta pakkuv talukompleks on osutunud populaarseks.

“Olen läbi ja lõhki pärnakas, valmis vastutusrikast ülesannet vastu võtma. Ülikooliõpingute järel polnud mul soovi mujale liikuda: tahtsin tagasi kodulinna, et saaksin siin tegutseda. Olen veendunud, et ägedaid asju ei pea tegema vaid Tallinnas ega Tartus,” rääkis linna arengus suurt potentsiaali nägev valimisliidu liige.

“Valimisliit esitab abilinnapeaks Silver Smeljanski, kellel on ettevõtluse ja projektijuhtimise ning rahvusvahelise koostöö kogemus. Planeeringukomisjoni ja volikogu liikmena on tal ülevaade planeeringuprotsessidest, mistõttu usun, et ta on väärikas asendus Rainer Aavikule,” rääkis linnapea Kosenkranius.