Istikute kallale läinud maaomanikult hiigelnõude küsimine jõudis teist korda esimesse vahefinišisse

Kui see kurioosum, millest Pärnu Postimees on varemgi kirjutanud, lühidalt kokku võtta, lasi kohaliku suure põllu­majandusettevõtte, osaühingu Weiss juht Kalmer Metsaoru aastaid tagasi oma maal kasvanud noored kased maasse künda, kuna need segasid kahe tema viljapõllu vahel maaharimist. Seejärel hakkas osaühing Total Services (kunagine Total Haldus), mille juhatuse liige on Marko Langund, nõudma Weissilt ligemale 250 000 eurot.