Terviseameti esindaja: Pärnumaal läheb paremini kui mujal

Pärnu haiglas on ravil neli COVID-19 haigusega patsienti, kellest ükski pole juhitaval hingamisel. Riigis kokku on haiglates 222 koroonahaiget.

“Pärnumaal läheb paremini kui mujal, loodame, et see nii ka jääb,” ütles Juhkam viidates siinsetes koolides taastuvale kontaktõppele. “Pärnu Mai koolis on lapsed tagasi koolis nädala algusest. Uulu koolis taastus konktaktõpe tänasest, uuel nädalal naasevad kooli Lihulas ja Virtsus distantsõppel olnud õpilased,” täpsustas terviseametnik ja lisas, et eilsest jäi kontaktõppele üks Pärnu Kuninga tänava kooli klassidest.