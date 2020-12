Ikla piiripunkti ehitatakse kaks tanklat

“Ettevõtlus tekib ikka sellisesse kohta, kus see äriliselt ära tasub. Praegu, kui on Lätiga erinevad aktsiisid, siis piiri peal tasub suures koguses diislit müüa. Selle tõttu leidsid ettevõtted kohe selle võimaluse,” rääkis vallavanem.

Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuhi Anton Šafrostini ütlust mööda on see, et Lätis on kütus tavaliselt odavam kui Eestis, levinud müüt.

“Kütuse hinda kõigepealt mõjutabki aktsiisipoliitika. Kevadel diislikütuse hinda langetati ja sellel aastal on olnud meie hinnad lätlaste omaga konkurentsivõimelised. Need, kes on jõudnud juulis-augustis Lätis käia, on näinud, et kütus on seal kallim kui Eestis.”