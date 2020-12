Varas pani kinniselt alalt pihta prügikastid

Prokuratuuri pressiesindaja Marie Aava teatel on selgunud, et riisumine pandi toime ööl vastu 27. novembrit ja teo võimalikud toimepanijad on selgitamisel. "Haihtunud prügikastide kõrgus oli 64 ja läbimõõt 45 sentimeetrit," täpsustas Aava öövarjus jalad alla võtnud jäätmekogujaid.