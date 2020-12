Sindi seltsimaja ootab uuenduskuur

Kullerkan märkis, et vahetusse läheb osaliselt lekkiv katuski ja soojustatakse pööningu vahelagi.

Teiseks kujundatakse ümber hoone ruumid. Ümber tehakse fuajee tualetid, ehitatakse välja tehnoruumid, korrastatakse esinejate ruumid. Soov on parandada ka toitlustajate töötingimusi.

“Kõige suurem eesmärk on aga suure saali korrastamine,” rääkis Kullerkan. Kaldpõrand nihutatakse ühele tasapinnale, uuendatakse lava ja siseviimistlus. Uueneb nii lava-, heli- kui valguspark.

Projekteerida on hanke võitjal aega 14 nädalat. Ehitushange on kavas välja kuulutada kohe, kui projekt valmis, ekspertiis läbitud ja luba antud. Kullerkan lisas, et kui kõik läheb plaanipäraselt, avab uuenenud seltsimaja uksed tuleva aasta jõuludeks.