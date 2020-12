Kalavetel õngitsejatele terendavad uued piirangud

Eelnõu on välja töötatud, kuna uuringute käigus on ilmnenud keskkonnamuutused, mille tõttu on vaja ajakohastada kalaliikidega seotud kaitseabinõusid, sealhulgas keelualasid ja -aegu, päevalimiite, rändetee kaitset meres. Samuti lisatakse kalapüügieeskirja varem keskkonnaministri ajutiste püügikitsenduste määrusega kehtestatud piirangud, mis on muutunud alalisteks.