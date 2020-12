Politsei tegeles pühade ajal joobes juhtidega ja klaaris kodutülisid

11 korral anti teada teada võimalikust lähisuhtevägivallast, kuid otsest füüsilist vägivalda politsei neist tülidest siiski ei tuvastanud. “Paraku oli enamikul juhtudel üks või teine konflikti pool joobes,” märkis Kütt. “Kuna aastavahetus on kohe käes, võib nii mõnelgi inimesel peomeeleolu jätkuda ja sellega kaasneda alkoholi tarbimine. Tasub meeles pidada, et arusaamatusi tuleb lahendada kaine peaga, sõnaga ja füüsilise vägivallata.”

Kuna inimesed on praegu rohkem kodus ja märkamine tavapärasest veel olulisem, palub politsei, et kui silmatakse, et keegi võib olla ohus või vajada abi, helistada 112.