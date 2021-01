Pärnu pani i-punkti kinni ja otsib ruumidele uut üürnikku

Pärnu linnavalitsus teatas pressiteate vahendusel, et sellest aastast on Pärnu maakonda hõlmav turismitegevus, mis hõlmab ka turismiinfo levitamist, koondunud Pärnu linna alla ja EAS ei toeta enam piirkondlikke külastuskeskusi. Kuna külastuskeskuste ja turismiinfopunktide külastatavus on Pärnus ja mujalgi Eestis juba aastaid langenud, otsustas linn külastuskeskuse sulgeda ning turismiteabe jagamise ümber korraldada.