Vallavalitsus otsustas puud raiuda enne, kui need tugeva tuule tõttu maha langevad ja haudadele kahju teevad. Tori valla keskkonnanõuniku Helen Mihkelsoni andmeil on kavas kalmistul maha võtta 35 saart.

​“Haiguse tulemusel puud kuivavad ja seda on näha võradest,” tõdes Mihkelson. See­tõttu võivad haigestunud puud tormituultega langeda, mida varasematel aastatel on juba juhtunud. Ta lisas, et saaresurm avastati kalmistul paar aastat tagasi.