Kevad tõi kaitsealadele liikumis- ja kalastuspiirangud

Soodes on suuremad liikumispiirangud kehtestatud näiteks Nigula looduskaitsealal, Luitemaa looduskaitseala Tolkuse raba piirkonnas, Soomaa rahvuspargis ja Kikepera sihtkaitsevööndis. Liikumispiiranguid on seatud ka muudes kohtades kotkaste, must-toonekure ja metsiste pesitusaja kaitseks, kuid need on väiksemad alad ega ole suuri probleeme tekitanud.