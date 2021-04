Õpetajad ootavad väga lapsi tagasi kooli

Mai kool on direktori kinnitusel valmis, et algklasside õpilased 3. maist taas koolimajja lubada. Õpetajad on hakkamas seda enam, et saavad 30. aprillist alates teise vaktsiinidoosi. Kogu personalist, kaasa arvatud kokatädid ja koristajad, on Kikerpilli sõnutsi seejärel 90 protsenti koroona­viiruse vastu vaktsineeritud.