“Sõitsime 90kilomeetrise tunnikiirusega, kui järsku hüppas metsa vahelt üle kraavi teele põder. See juhtus nii kiiresti, et kokkupõrget ei olnud võimalik ära hoida: hetk enne õnnetust ilmus ta välja ja järgmisel sai autolt löögi,” meenutas juhi kõrval istunud Lääneranna valla elanik õnnetust. “Õnneks lõppes kõik autosolijatele hästi: mina ja noor juht ei saanud viga, aga esiklaas, mille parem pool muutus läbipaistmatuks, vajab vahetamist ja paremal küljel mõlgid parandamist.”

Autos olnud mehe jutu järgi juhtus õnnetus Pärnu Lihula tee 24. kilomeetril Annuse bussipeatusest sadakond meetrit Lihula poole, kohas, kus Eesti jahimeeste seltsi projekti raames on maanteepostide külge kinnitatud sinised valgusreflektorid. Mõlemal pool teed on metsasalu, lagedat maad puude ja tee vahel on vaid mõni meeter.