“Rajad on eeskätt mõeldud kooliealistele noortele, kuid kindlasti leiavad uusi teadmisi ja avastamisrõõmu täiskasvanudki. Seega kutsumegi üles perekondi veetma üheskoos vaba aega looduses ja tuletama meelde või kordama üle tarkusi, mis võivad olla heaks abimeheks õnnetuste ennetamisel,” rääkis päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Tuuli Taavet.

Ohutusalase avastusraja läbimine on lihtne: selleks tuleb end registreerida mängijana keskkonnahariduse veebiaadressil. Seal saab valida endale meelepärase raja sobivas maakonnas. Rajad asuvad kõikjal üle Eesti, neist kaks siinsamas suvepealinnas: Rannapargi ning Vallikääru rada.

Iga rada on keskmiselt kaks–kolm kilomeetrit pikk ning jalgsi võtab selle läbimine aega ligikaudu 1,5–2 tundi. Ülesandeid on võimalik lahendada nii eesti kui ka vene keeles ja teadmiste ring, millega avastusrajal kokku puutub, on lai. “Avastusraja läbijad kohtuvad nii tule- kui veeohutuse, elektri-, raudtee- ja liiklusohutuse kui internetiohutuse teemadega, samuti kontrollitakse raja läbija esmaabi andmise oskust ning teadmisi vaimse tervise kohta, jagatakse matkatarkusi ja juhtnööre, kuidas toimida siis, kui kohtate metsloomi,” selgitas Taavet.